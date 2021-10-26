Прошло 9 лет со дня смерти легендарного наставника - Эмануэля Стюарда.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в годовщину смерти своего тренера Эмануэля Стюарда сделал пост в соцсетях.

45-летний экс-боксер написал текст в Instagram.

"Я думаю о вас довольно часто. Почитаю вашу память в день, когда вас не стало. Спасибо, Эмануэль Стюард, за время, проведенное вместе. Спасибо за то, что вы были моим наставником и поощряли мою любовь к этому замечательному виду спорта - боксу", - напечатал текст Кличко.

Под пристальным руководством американского тренера Владимир годами доминировал в хевивейте. Остановил победное шествие украинца в 2015 году Тайсон Фьюри.

В октябре 2012 года Стюард умер в возрасте 68 лет после продолжительной борьбы с раком. За свою карьеру он тренировал выдающихся боксеров - Леннокса Льюиса, Эвандера Холифилда, Хулио Сезара Чавеса, Оскара де ла Хойю.

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Владимир Кличко: подробности карьеры

На любительском уровне украинский боксер стал олимпийским чемпионом в 1996-м году.

На профи-ринге Кличко-младший провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 - нокаутом) при 5 поражениях.

За свою карьеру в профи Владимир Кличко становился чемпионом мира по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015) и WBA (2011–2015).

Владимир Кличко удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе на протяжении 12 лет, что является лучшим показателем за всю историю.

В своем последнем поединке в апреле 2017 года Владимир Кличко уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.

В декабре прошлого года Кличко-младший был включен в Международный зал боксерской славы.

Автор: Артем Будрин