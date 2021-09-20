Экс-чемпион мира заявил, подчеркнул, что серьезно относится к профессии политика.

Владимир Кличко признался, что политика ему не чужда. Пока он не готов заявлять, что планирует заниматься политикой, но считает, что мог бы делать это лучше многих. Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый берег".

Владимир Кличко считает, что мог бы работать лучше, чем многие нынешние политики. Хотя и не спешит заявлять о том, что готов стать политиком.

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"Я сейчас не буду заявлять, что у меня есть какие-то планы этим заниматься (политикой). Но когда я слушаю политиков - а я за ними внимательно наблюдаю, - то часто думаю: кто эти смешные люди? Что они говорят? Что они делают? Ведь я точно могу сделать это лучше", - считает Владимир Кличко.

Брат мэра Киева, лидера "УДАРа" Виталия Кличко подчеркнул, что серьезно относится к профессии политика.

"Что значит "Ушел в политику"? В политику не ходят. Ею или занимаются, или она занимается тобой. Ты делаешь выбор. Будешь этим заниматься или нет", - сказал Владимир Кличко.

Владимир Кличко: подробности карьеры

На любительском уровне украинский боксер стал олимпийским чемпионом в 1996-м году.

На профи-ринге Кличко-младший провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 - нокаутом) при 5 поражениях.

За свою карьеру в профи Владимир Кличко становился чемпионом мира по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015) и WBA (2011–2015).

Владимир Кличко удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе на протяжении 12 лет, что является лучшим показателем за всю историю.

В своем последнем поединке в апреле 2017 года Владимир Кличко уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.

В декабре прошлого года Кличко-младший был включен в Международный зал боксерской славы.

Автор: Антон Дударь