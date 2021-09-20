Владимир Кличко признался, что политика ему не чужда. Пока он не готов заявлять, что планирует заниматься политикой, но считает, что мог бы делать это лучше многих. Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый берег".
Владимир Кличко считает, что мог бы работать лучше, чем многие нынешние политики. Хотя и не спешит заявлять о том, что готов стать политиком.
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"Я сейчас не буду заявлять, что у меня есть какие-то планы этим заниматься (политикой). Но когда я слушаю политиков - а я за ними внимательно наблюдаю, - то часто думаю: кто эти смешные люди? Что они говорят? Что они делают? Ведь я точно могу сделать это лучше", - считает Владимир Кличко.
Брат мэра Киева, лидера "УДАРа" Виталия Кличко подчеркнул, что серьезно относится к профессии политика.
"Что значит "Ушел в политику"? В политику не ходят. Ею или занимаются, или она занимается тобой. Ты делаешь выбор. Будешь этим заниматься или нет", - сказал Владимир Кличко.
Владимир Кличко: подробности карьеры
- На любительском уровне украинский боксер стал олимпийским чемпионом в 1996-м году.
- На профи-ринге Кличко-младший провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 - нокаутом) при 5 поражениях.
- За свою карьеру в профи Владимир Кличко становился чемпионом мира по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015) и WBA (2011–2015).
- Владимир Кличко удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе на протяжении 12 лет, что является лучшим показателем за всю историю.
- В своем последнем поединке в апреле 2017 года Владимир Кличко уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.
- В декабре прошлого года Кличко-младший был включен в Международный зал боксерской славы.