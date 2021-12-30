Украинский экс-чемпион пообещал вернуться в Лапландию в следующем году.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко посетил Лапландию. Боксер наведался в резиденцию Санта-Клауса и показал праздничное фото.

На своей странице в Instagram он опубликовал снимок с Санта-Клаусом и поделился планами.

Кличко-младший позировал возле Санты, сидя у него у ног. Экс-чемпион радостно улыбался и выглядел счастливым. В описании к праздничному фото он написал, что благодарен Санте. Также Кличко-младший добавил, что в следующем году он планирует снова наведаться в Лапландию.

Фанаты экс-чемпиона пришли в восторг от нового фото Кличко. Многих также порадовали снимки природы Лапландии, которые также показал боксер.

"Какая красота", "Класс, очень рада за вас", "Вот бы и мне туда", "Интересно, а что вы загадали?", - написали комментаторы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Владимир Кличко раскрыл детали возможного возвращения на ринг. Украинский экс-чемпион заявил, что может вернуться в ближайшие пять лет.

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