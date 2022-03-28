Александр Усик начал подготовку к бою против Энтони Джошуа.

Легенда бокса Владимир Кличко прокомментировал решение чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика уехать из Украины, чтобы провести реванш с британцем Энтони Джошуа.

В интервью изданию The Telegraph Кличко-младший отметил, что Усик принял непростое решение, однако оно скорее положительное.

"Здесь есть плюсы и минусы, и для Александра это было, безусловно, непростое решение.

Однако сам тот факт, что будет исполнен гимн нашей страны и поднят наш флаг, можно расценивать, скорее, с положительной, чем с отрицательной стороны", - сказал Владимир Кличко.

Война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. 28 февраля стало известно, что Усик вступил в территориальную оборону, чтобы защищать родину от российских захватчиков. 23 марта министр спорта Вадим Гутцайт сообщил, что Усик уехал из Украины и начал подготовку к бою против Энтони Джошуа.

Позже Усик объяснил свое решение покинуть Украину тем, что таким образом он сможет больше принести пользы своей стране.

Напомним, 25 сентября прошлого года Александр Усик победил в Лондоне Энтони Джошуа единогласным решением судей и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

Усик - Джошуа: что известно о реванше

В контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.

Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.

Наиболее вероятным местом проведения реванша называют Великобританию, а также страны Ближнего Востока.

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