Григорий Козловский сравнил Дениса Беринчика с Василием Ломаченко и Александром Усиком.

Владелец львовского футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский высказался в адрес украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика.

После победы другого украинца Дениса Беринчика над россиянином Исой Чаниевым Козловский оставил комментарий на странице brutalfootballua в Instagram.

Козловский поздравил Беринчика и нелицеприятно высказался в адрес двух других боксеров. Президент "Руха" не называл имен, но, весьма очевидно, что речь идет именно о Ломаченко и Усике.

"Красавец, поздравляем. Не то, что те два гопника московских, которые являются тупыми ватниками, со своими попами-фсбешниками. А вот Беринчик - настоящий казак", - написал Козловский.

Читайте такжеПромоутер Усика прокомментировал скандал с флагом Ломаченко

Василий Ломаченко: скандал из-за отсутствия украинского флага

Автор: Антон Дударь