Владелец львовского футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский высказался в адрес украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика.
После победы другого украинца Дениса Беринчика над россиянином Исой Чаниевым Козловский оставил комментарий на странице brutalfootballua в Instagram.
Козловский поздравил Беринчика и нелицеприятно высказался в адрес двух других боксеров. Президент "Руха" не называл имен, но, весьма очевидно, что речь идет именно о Ломаченко и Усике.
"Красавец, поздравляем. Не то, что те два гопника московских, которые являются тупыми ватниками, со своими попами-фсбешниками. А вот Беринчик - настоящий казак", - написал Козловский.
Читайте такжеПромоутер Усика прокомментировал скандал с флагом Ломаченко
Василий Ломаченко: скандал из-за отсутствия украинского флага
- Недавно вокруг Ломаченко разгорелся новый скандал. После победы над Ричардом Комми Ломаченко взял в ринг флаг своего родного города Белгород-Днестровского. Многие украинцы возмутились тем, что боксер не стал праздновать победу с флагом Украины.
- В частности, в адрес Ломаченко критически высказался Владимир Кличко. Также поступок боксера возмутил теннисиста Сергея Стаховского.
- Мэр Белгород-Днестровского объяснил, почему Ломаченко был в ринге без флага Украины.
- Сам Ломаченко ответил хейтерам, опубликовав стих поэта, который поддерживал аннексию Крыма.