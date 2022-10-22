Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Александр Усик высказался о решении обладателя титула WBC Тайсона Фьюри провести третий бой с британцем Дереком Чисорой.
"Вообще ничего не думаю насчет этой битвы. Тайсон Фьюри сошел с ума", - сказал Усик для К. О. Artists Sports.
Поединок Фьюри - Чисора состоится 3 декабря 2022 года.
Для Фьюри и Чисоры этот поединок станет третьей встречей в ринге. В двух предыдущих боях победу праздновал "Цыганский король". В июле 2011 года Фьюри выиграл единогласным решением судей, а в ноябре 2014 года одержал победу на отказе соперника от продолжения схватки в десятом раунде.
Напомним, что осенью 2020 года Усик победил Чисору единогласным решением судей.
Ситуация в супертяжелом весе: что стоит знать
- В августе Усик повторно победил Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона мира.
- Фьюри вызвал на бой украинца, но Усик объяснил, почему он не может боксировать в этом году.
- "Цыганский король" оскорблял крымчанина, провоцируя провести бой все же в текущем году.
- Впоследствии Тайсон объявил, что в феврале он намерен провести бой против Усика.