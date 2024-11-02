По словам менеджера, такое решение Ломаченко может принять до или после Нового года.

Недавно появилась информация о том, что украинский боксер Василий Ломаченко может завершить свою спортивную карьеру. В то же время менеджер чемпиона мира по боксу по версии IBF в легком весе Эгис Климас отметил, что сейчас Ломаченко вернулся домой и отдыхает после поединка с австралийским боксером Джорджем Камбососом.

По словам Климаса, уже скоро украинскому боксеру придется принять решение о своей дальнейшей карьере.

"Сейчас он вернулся домой и отдыхает после боя. Но время идет. Я думаю, что до Нового года или сразу после Нового года ему придется принять решение о том, что он хочет делать", - отметил менеджер Ломаченко в интервью Boxing King Media.

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Василий Ломаченко - последние новости

Ранее инсайдер американского спортивного телеканала ESPN Майк Коппинджер заявил, что Василий Ломаченко подумывает о завершении карьеры. Известно, что украинский боксер начал свой профессиональный путь в 2013 году. Всего он провел 21 бой, где лишь три раза потерпел поражение.

В то же время ранее Ломаченко раскритиковал запрет деятельности православной церкви Московского патриархата в Украине. В частности он назвал тех, кто принял такое решение, "безбожниками".

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