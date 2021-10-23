Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн раскрыл новые подробности реванша своего клиента с Александром Усиком.
Слова Хирна приводит BoxingNews24.
"Команда Усика рада этому реваншу, ведь они заработают огромную сумму денег. И, конечно, они верят, что смогут победить. Джошуа тоже не думает ни о каком другом бое. Он готов, силен и сфокусирован, и думает лишь о реванше с Усиком", - заявил Хирн.
"Полагаю, мы могли бы устроить реванш в марте. Это действительно феерический бой и провести его захотят многие, но я бы хотел, чтобы реванш состоялся в Великобритании. Думаю, что март - оптимальный месяц для этого", - добавил Хирн.
Напомним, что промоутер Василия Ломаченко Боб Арум раскритиковал Джошуа за решение выйти на реванш с Усиком.
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Усик - Джошуа: что известно о реванше
- Изначально в контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ею.
- Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле следующего года.
- Что касается места проведения боя, то наиболее вероятным вариантом является Великобритания. Также изучаются варианты с Украиной, США и Ближним Востоком.
- Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения реванша в Киеве.
- Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.