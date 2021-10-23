Эдди Хирн хочет устроить мегабой в марте 2022 года.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн раскрыл новые подробности реванша своего клиента с Александром Усиком.

Слова Хирна приводит BoxingNews24.

"Команда Усика рада этому реваншу, ведь они заработают огромную сумму денег. И, конечно, они верят, что смогут победить. Джошуа тоже не думает ни о каком другом бое. Он готов, силен и сфокусирован, и думает лишь о реванше с Усиком", - заявил Хирн.

"Полагаю, мы могли бы устроить реванш в марте. Это действительно феерический бой и провести его захотят многие, но я бы хотел, чтобы реванш состоялся в Великобритании. Думаю, что март - оптимальный месяц для этого", - добавил Хирн.

Напомним, что промоутер Василия Ломаченко Боб Арум раскритиковал Джошуа за решение выйти на реванш с Усиком.

Усик - Джошуа: что известно о реванше

Автор: Артем Будрин