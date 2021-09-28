Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг боксеров супертяжелой весовой категории.
Чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Александр Усик после победы над Энтони Джошуа в рейтинге The Ring поднялся на первое место.
Ранее он занимал лишь десятую позицию.
Действующим обладателем пояса The Ring в супертяжелом весе является Тайсон Фьюри.
Топ-5 рейтинга супертяжей
Чемпион - Тайсон Фьюри
1. Александр Усик (Украина)
2. Энтони Джошуа (Великобритания)
3. Деонтей Уайлдер (США)
4. Диллиан Уайт (Великобритания)
5. Джозеф Паркер (Австралия)
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В рейтинге The Ring вне зависимости от весовой категории Усик поднялся на второе место.
Ранее Усик также вошел в четверку лучших боксеров мира по версии Boxrec.
Усик - Джошуа: итоги боя
- Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.
- Были опубликованы статистика ударов и судейский протокол боя.
- Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.
- Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.
- Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.
- Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу. Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.
- Уже известно, что боксеры проведут реванш.