Авторитетный журнал The Ring опубликовал новый рейтинг.

Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг боксеров супертяжелой весовой категории.

Чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Александр Усик после победы над Энтони Джошуа в рейтинге The Ring поднялся на первое место.

Ранее он занимал лишь десятую позицию.

Действующим обладателем пояса The Ring в супертяжелом весе является Тайсон Фьюри.

Топ-5 рейтинга супертяжей

Чемпион - Тайсон Фьюри

1. Александр Усик (Украина)

2. Энтони Джошуа (Великобритания)

3. Деонтей Уайлдер (США)

4. Диллиан Уайт (Великобритания)

5. Джозеф Паркер (Австралия)

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В рейтинге The Ring вне зависимости от весовой категории Усик поднялся на второе место.

Ранее Усик также вошел в четверку лучших боксеров мира по версии Boxrec.

Усик - Джошуа: итоги боя

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Были опубликованы статистика ударов и судейский протокол боя.

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.

Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу. Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.

Уже известно, что боксеры проведут реванш.

Автор: Антон Дударь