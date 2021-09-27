Боксер предположил, что переводчица не знает русского.

Новоиспеченный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик 27 сентября вернулся в Украину.

Звезда бокса объяснил, почему разговаривал на украинском на пресс-конференции перед боем с Энтони Джошуа.

"Пресс-конференция на украинском? Ничего не побуждало. Переводчица - прекрасная женщина, которая переводила мне на украинский язык и я подумал, что будет как-то некрасиво, если я ей буду отвечать по другому. Может она просто не знает русский язык, поэтому я отвечал на украинском языке", - сказал Усик для "УП".

"Пояса прилетят недели через три. Их сделают, выгравируют дату, место, имена и они прибудут домой. Я обязательно выставлю это в своих социальных сетях, когда они приедут домой. Они уже скучают по Украине, говорят: "Саня, забери нас", - добавил Усик.

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Усик - Джошуа: итоги боя

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Были опубликованы статистика ударов и судейский протокол боя.

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.

Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу.

Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.

Автор: Артем Будрин