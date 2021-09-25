Промоутер Александр Красюк поделился ожиданиями от мегапоединка.

Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы украинского боксера-супертяжеловеса Александра Усика, прокомментировал предстоящий бой своего клиента с британцем Энтони Джошуа.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Усик - Джошуа.

Слова Красюка приводит You-Tube-канал Boxing UK.

"Уверен ли Усик в победе над Джошуа на 500 процентов? Нет, сейчас не на 500, а на 1000%. Безусловно, это будет противостояние навыков и мощи. Не надо быть великим философом, чтобы прийти к такому выводу. Посмотрим, что сработает - навыки или мощность. Может ли Усик нокаутировать Джошуа? Легко. Он супертяжеловес. Один удар в подбородок - и соперник упадет. Надо только провести этот удар, а это уже вопрос навыков. Так что произойти может что угодно", - сказал Красюк.

Поединок Усик - Джошуа состоится сегодня, 25 сентября. Начало - не ранее 23.50 по киевскому времени.

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И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.

В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.

31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.

В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрин