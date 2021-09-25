Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы украинского боксера-супертяжеловеса Александра Усика, прокомментировал предстоящий бой своего клиента с британцем Энтони Джошуа.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Усик - Джошуа.
Слова Красюка приводит You-Tube-канал Boxing UK.
"Уверен ли Усик в победе над Джошуа на 500 процентов? Нет, сейчас не на 500, а на 1000%. Безусловно, это будет противостояние навыков и мощи. Не надо быть великим философом, чтобы прийти к такому выводу. Посмотрим, что сработает - навыки или мощность. Может ли Усик нокаутировать Джошуа? Легко. Он супертяжеловес. Один удар в подбородок - и соперник упадет. Надо только провести этот удар, а это уже вопрос навыков. Так что произойти может что угодно", - сказал Красюк.
Поединок Усик - Джошуа состоится сегодня, 25 сентября. Начало - не ранее 23.50 по киевскому времени.
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Усик - Джошуа: перед боем
- Все билеты на этот поединок были проданы за сутки.
- Был обнародован эффектный промо-ролик к бою Усик - Джошуа.
- Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри поделился своим мнением о предстоящем поединке.
- Экс-чемпион мира Дэвид Хэй скептически оценил шансы Усика.
- Джошуа перед поединком назвал козыри украинского боксера.
- 21 сентября Усик провел открытую тренировку в Лондоне.
- 23 сентября состоялась первая дуэль взглядов.
- 24 сентября состоялась процедура взвешивания боксеров, а также вторая дуэль взглядов.
- Усик выйдет в ринг на бой в перчатках с надписью "Ukraine".
Усик - Джошуа: профайл боксеров
- И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.
- 34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.
- В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.
- 31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.
- В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.
- Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.