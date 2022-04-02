Боксер считает, что "нужно развивать свои мозги в правильном направлении, а не смотреть телевидение".

Обладатель поясов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о психологии, саморазвитии и телевизоре.

35-летний крымчанин дал интервью чешскому изданию Tipsport.

"Молитва помогает мне сосредоточиться на моих тренировках. Я изучаю психологию, я закончил один из украинских вузов психологии. Молитва очень помогает мне сосредоточиться на том, что я делаю, и не только перед боем. Я хожу - молюсь, ложусь спать – молюсь, благодарю Бога за все, что со мной происходит.

Вся информация, которая подается с телевизора, является слишком ложной. Много лет назад доказано, что это для того, чтобы двигать людьми в ту или иную сторону. Я звоню своим друзьям, которые остались в Украине и непосредственно касающихся либо армии, либо того города, где они находятся. Я из первых уст узнаю об информации.

ТВ я вообще не смотрю уже много лет. Новости я практически не читаю, потому что знаю, что там есть много лжи. Я получаю информацию от первоисточника, поскольку давно понял, что телевизор – это большая куча дерьма, которая забирает мозг.

Необходимо читать книги, нормальную правильную литературу. Нужно развивать свои мозги в правильном направлении, а не смотреть телевидение. Люди ленивы - не хотят читать, развиваться, смотрят телевидение и верят всему, что там говорят. Из-за этого между людьми есть какие-то конфликты: один сказал одно, второй - другое. А где это ты услышал? Посмотрел по телику", - сказал Усик.

Отметим, что украинский боксер сейчас находится в Чехии. Скоро он начнет готовиться к бою с Энтони Джошуа. Реванш пройдет ориентировочно в конце июня - максимум не позднее 2 июля.

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