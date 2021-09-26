Александр Усик / фото REUTERS

Забавный эпизод произошел во время интервью Александра Усика после победного боя с Энтони Джошуа, в котором украинец завоевал четыре пояса чемпиона мира.

Отвечая на вопрос репортера YouTube-канала iFL TV о реванше, Усик сказал:

"Я не думаю об этом. Я думаю сейчас о своей жене, понял?".

"Это твоя жена?", - спросил журналист, имея ввиду девушку, которая стояла где-то рядом за кадром. Усик ответил: "Нет".

Журналист извинился, а Усик в шутку очень серьезно посмотрел на него, сделал вид, что обиделся, и молча ушел из кадра.

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Автор: Антон Дударь