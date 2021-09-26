Журналист принял другую девушку за супругу Александра Усика.

Забавный эпизод произошел во время интервью Александра Усика после победного боя с Энтони Джошуа, в котором украинец завоевал четыре пояса чемпиона мира.

Отвечая на вопрос репортера YouTube-канала iFL TV о реванше, Усик сказал:

"Я не думаю об этом. Я думаю сейчас о своей жене, понял?".

"Это твоя жена?", - спросил журналист, имея ввиду девушку, которая стояла где-то рядом за кадром. Усик ответил: "Нет".

Журналист извинился, а Усик в шутку очень серьезно посмотрел на него, сделал вид, что обиделся, и молча ушел из кадра.

Усик - Джошуа: что говорили после боя

Усик после боя заявил, что поединок прошел так, как он и предполагал, а также посвятил победу семье и Богу.

Джошуа заявил: "Поздравляю победителя, отличная работа. Что пошло не так? Мы просто потерпели поражение, но все вернем. Начиная с девятого раунда я не мог видеть - глаз был закрыт. На самом деле, это был хороший опыт. При всем уважении я не был удивлен тем, каким был Усик в бою. Он был легче, темп у него был хороший, но он все равно пропускает и пропускает много. В реванше нужно будет понять, как попадать чаще и бить жестче".

Промоутер британца отметил, что в этот вечер Усик был лучше.

Звезды бокса поделились своим мнением о поединке Усика и Джошуа.

Автор: Антон Дударь