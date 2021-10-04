Украинец считает, что может выжать из себя еще больше эффективности.

Новый чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик уверен, что сможет подойти к повторному бою с Энтони Джошуа еще сильнее и совершеннее.

Слова 34-летнего боксера приводит DAZN.

"В бою с Джошуа я показал хорошее выступление, но в следующий раз я буду еще лучше. Я не чувствую никаких ограничений. Я буду сильнее и быстрее в следующем бою. Вы всегда должны преодолевать свои пределы за счет трудовой этики, амбиций и упорной работы. Двигайтесь вперед и никому не позволяйте вас остановить. Моя команда была ключевым фактором. Я должен был придерживаться стратегии давления и поддержания темпа до конца боя. Самое главное - сохранять концентрацию. Надо было поддерживать давление и оставаться сосредоточенным", - отметил Усик.

Напомним, что реванш между боксерами запланирован ориентировочно на март 2022 года.

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Усик - Джошуа: итоги боя

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Были опубликованы статистика ударов и судейский протокол боя.

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.

Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу. Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.

Автор: Артем Будрин