Александр Усик и Василий Ломаченко / фото instagram.com/lomus_shop
Александр Усик удивил публику после дуэли взглядов с Энтони Джошуа. 34-летний украинский боксер поцеловал своего товарища и кума Василия Ломаченко.
Ломаченко прилетел в Лондон, чтобы поддержать своего друга в мегапоединке, а журналисты воспользовались случаем взять комментарий у Василия. В момент интервью в кадре появился Усик, который неожиданно поцеловал Ломаченко в ухо.
Василий удивился, но продолжил общаться с журналистами.
Бой Усик - Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне. На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.