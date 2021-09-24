Болельщики предположили, что это своеобразный ритуал на фарт.

Александр Усик удивил публику после дуэли взглядов с Энтони Джошуа. 34-летний украинский боксер поцеловал своего товарища и кума Василия Ломаченко.

Ломаченко прилетел в Лондон, чтобы поддержать своего друга в мегапоединке, а журналисты воспользовались случаем взять комментарий у Василия. В момент интервью в кадре появился Усик, который неожиданно поцеловал Ломаченко в ухо.

Василий удивился, но продолжил общаться с журналистами.

Бой Усик - Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне. На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

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Автор: Артем Будрин