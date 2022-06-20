Украинский боксер готов защитить свои пояса в реванше с британским супертяжеловесом.

В воскресенье, 19 июня, был официально объявлено о подписании контракта на проведение боя-реванша Усик - Джошуа.

Обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик кратко прокомментировал проведение второго боя против экс-чемпиона мира из Великобритании.

"У меня есть цель. С помощью Господа я выполню свою миссию!", - приводит слова Усика The Ring.

Бой-реванш должен состояться 20 августа в городе Джидда, Саудовская Аравия.

Прямая трансляция реванша между Усиком и Джошуа состоится на стриминговой платформе DAZN и будет транслироваться по системе PPV (с платой за просмотр).

Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в хэвивейте. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

Усик - Джошуа: что нужно знать