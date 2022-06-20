В воскресенье, 19 июня, был официально объявлено о подписании контракта на проведение боя-реванша Усик - Джошуа.
Обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик кратко прокомментировал проведение второго боя против экс-чемпиона мира из Великобритании.
"У меня есть цель. С помощью Господа я выполню свою миссию!", - приводит слова Усика The Ring.
Бой-реванш должен состояться 20 августа в городе Джидда, Саудовская Аравия.
Прямая трансляция реванша между Усиком и Джошуа состоится на стриминговой платформе DAZN и будет транслироваться по системе PPV (с платой за просмотр).
Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в хэвивейте. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.
Усик - Джошуа: что нужно знать
- Известно, как будут распределены гонорары боксеров за реванш.
- Джошуа сделал изменения в тренерском штабе - теперь он работает с Робертом Гарсией, который дерзко сказал, что Энтони станет его 15-м чемпионом мира.
- Усик намекнул, что собирается изменить свою тактику перед боем.
- Тайсон Фьюри считает, что Усик нокаутирует соперника. "Цыганский король" даже допускает возможность боксировать против украинца за звание абсолютного чемпиона мира.