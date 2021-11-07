Украинец поздравил Альвареса с победой.

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик поздравил мексиканского боксера Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) с победой над Калебом Плантом (21–1, 12 KO).

Усик, который был абсолютным чемпионом мира в крузервейте, в своем твиттере написал сообщение мексиканцу, поприветствовав того в клубе абсолютных чемпионов.

"Поздравляю! Добро пожаловать в клуб абсолютных чемпионов, Канело", - написал Усик в Twitter.

Читайте также19-летний украинец победил россиянина и стал чемпионом мира по боксу (видео)Напомним, в ночь на 7 ноября, чемпион WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауль Альварес нокаутировал чемпиона IBF в супересреднем весе Калеба Планта, объеденив пояса.

Альварес - Плант: итоги боя

Альварес проводил свой третий бой в 2021 году. Мексиканец выходил в ринг в феврале и защитил титулы WBA Super и WBC, досрочно победив в третьем раунде турецкого боксера Авни Йылдырыма (21-3, 12 КО). В мае Канело победил Билли Джо Сондерса.

В послужном списке Альвареса 58 побед, 1 ничья и 2 поражения.

Для Калеба Планта это поражение стало первым в карьере. До этого Плант одержал 21 победу в 21 поединке.

Автор: Владимир Медяник