Украинский боксер встретился с генералом в Великобритании.

В Лондоне состоялась благотворительная акция "Автомобили для Украины", на которой присутствовали чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. В интервью Youtube-каналу "Бомбардир" украинский боксер поделился, как прошла его встреча с бывшим главнокомандующим ВСУ.

"Это была невероятная встреча с Валерием Федоровичем - наш железный генерал. Британский фонд в очередной раз помогает Украине. Мы отправили около 50 эвакуационных автомобилей для ВСУ, это очень хорошая помощь. Я благодарен украинскому народу и британцам, которые нам помогают. Это замечательно", - подчеркнул Усик.

Известно, что в феврале 2024 года Валерий Залужный был уволен с должности главнокомандующего ВСУ. После чего президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала послом Украины в Великобритании.

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Также украинский боксер заявил, что Украина сможет освободить оккупированный Крым. По его словам, он получает сообщения с поддержкой от "невероятного количества людей с вражеской территории".

"Я не верю в это, я знаю это. Верить и знать - это разные вещи", - отметил он.

Ранее Александр Усик пообещал украинским боксерам из собственного кармана оплатить солидные призовые за медали на Олимпийских играх-2024.

"Перед стартом Игр-2024 Усик встретился с олимпийской сборной Украины по боксу, раздал ребятам конверты с денежными премиями и пообещал оплатить из собственного кармана очень солидные призовые за медали в Париже. Золотую награду Усик оценил в 80 тысяч долларов, серебряную - в 70, бронзовую - в 50 тысяч долларов", - сообщает издание "Чемпион".

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