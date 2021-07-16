Александр умолял остановиться Дениса.

Украинский боксер Денис Беринчик, который вскоре проведет кулачный бой против бывшего бойца смешанных единоборств российского происхождения Артема Лобова, рассказал, что Александр Усик хотел остановить его и не допустить этот поединок.

По словам Беринчика, Александр предлагал ему вдвое больше денег, чем организаторы кулачного боя, но Денис настоял на своем. 33-летний боксер в интервью Youtube каналу "Джентльмены" рассказал о своем диалоге с Усиком.

"Это правда, он является моим старшим товарищем, он был капитаном нашей сборной, всегда советуюсь с ним. Когда мы только первый раз сели и проговорили, что есть такое предложение подраться на голых кулаках, я сначала подумал: "Какие кулаки?". Потом - "Какой бокс, мне в кулаках интересно".

"Усатый говорит: "Сколько там?". Я говорю, что столько и столько. Он соглашается, что хорошая идея. Через пару дней я позвонил ему, попросил помощи. Он говорит: "Денис, помочь тебе могу, но я против, общество наше спортивное тоже против".

"На момент этого звонка я еще не подписал контракт. Усик говорит: "Сколько тебе дают? Даю вдвое больше, но остановись". А я сказал: "Саня, извини, сейчас у меня есть удочка, я хочу поймать, а ты даешь мне рыбу. Я не могу так", - отметил Беринчик.

Беринчик - Лобов: перед боем

Денис Беринчик вызвал экс-бойца UFC Артема Лобова на кулачный бой после своей победы в ринге над чилийским боксером.

Россиянин с ирландским паспортом Лобов ответил украинцу, заявив, что принимает вызов.

Позже Беринчик продолжил дразнить россиянина, а тот назвал его "Набитым рекордом", намекая на уровень соперников украинца.

Лобов провел в кулачных боях три поединка - у него две победы при одном поражении. Беринчик ранее в кулачных боях участия не принимал.

В апреле Беринчик и Лобов провели дуэль взглядов.

Бой с Лобовым был запланирован на 19 июня, но из-за травмы плеча у Беринчика встречу перенесли на 24 июля.

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Автор: Артем Будрин