Александр Усик начнет подготовку к бою с Фьюри после того, как будет объявлена дата поединка.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о подготовке к бою за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри, который владеет поясом WBC.

Украинский боксер заявил, что начнет подготовку как только станет известна дата боя. На подготовку ему нужно 14 недель.

"Очень хочется стабильности и определения даты и места, чтобы без мыслей выбрать локации для тренировок и готовиться к поединку. Я понимаю, что все эти шоу, пресс-конференции, раскрутка боя должны быть. Они будут, это элемент шоу. Но когда будут место и дата, можно надевать шлем, забрало - и в путь.

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Я тренируюсь каждый день, но именно мне нужно около 14 недель хорошего лагеря. Меня такое будет устраивать.

Первые четыре недели я буду выполнять определенную работу, которая помогает мне полностью войти в ритм лагеря, а дальше будут 12 жестких недель работы", - рассказал Александр Усик в комментарии YouTube-каналу "USYK17".

Напомним, Александр Усик подписал контракт на бой против Тайсона Фьюри 29 сентября. Точная дата объеденительного поединка пока неизвестна, она будет объявлена после боя Фьюри - Нганну.

Победитель боя Усик - Фьюри станет первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе.

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