Легенда бокса считает Фьюри фаворитом в поединке с Усиком.

Обладатель поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Боксеры официально подписали контракт на бой 29 сентября.

Своим прогнозом на поединок за титул абсолютного чемпиона мира поделился легендарный Эвандер Холифилд. Бывший чемпион мира считает, что победителем этого боя будет "Цыганский король".

"Нет, Усик не победит Фьюри. Думаю, Тайсон показал, что он отличный боец. Среди всех боксеров он именно тот, кто способен вносить коррективы, а это делает тебя лучше. Джошуа выше Усика, и они с Фьюри оба сильны, так что все будет зависеть от скорости.

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Я думаю, что Энтони Джошуа - идеальный боец для поединка с Тайсоном, потому что они одинакового роста. Когда они побьются, все будет одинаковым, все сведется к тому, кто окажется сильнее.

Кажется, что здесь нужно отдать предпочтение Энтони Джошуа, но пока их бой не состоится, это лишь предположение", - приводит слова Холифилда BoxingScene.

Добавим, что поединок Усик - Фьюри состоится в конце этого года или в начале следующего. Точная дата боя станет известна после поединка "Цыганского короля" против Фрэнсиса Нганну.

Бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Напомним, Александр Усик свой последний бой провел в августе. Украинец нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и защитил титулы WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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