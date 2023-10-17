"Цыганский король" - фаворит противостояния.

В декабре текущего года может состояться поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

Боксеры подписали контракт на бой, но точная дата будет известна после проведения выставочного поединка между Фьюри и Фрэнсисом Нганну. Букмекеры выставили котировки на исход противостояния между Усиком и Фьюри.

На победу Фьюри можно поставить с коэффициентом 1,43. На победу Усика предлагается коэффициент 2,95. Ничья традиционно рассматривается как наименее вероятный вариант - 21,00.

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Фьюри владеет поясом WBC в супертяжелом весе, в Усика титулы WBO, WBA и IBF.

Усик - Фьюри: что известно о бое за титул абсолютного чемпиона мира

Несколько дней назад промоутер Усика Александр Красюк подтвердил, что исторический поединок собираются провести в декабре этого года.

"Мы думаем, что проведем бой до конца этого года, но придется подождать до 28 октября. Мы приблизились к поединку за абсолютное чемпионство так близко, как никогда раньше. Уже был подписан контракт. У нас есть правильные люди из Саудовской Аравии, стоящие за этой битвой. Также есть Фьюри и Усик - оба готовы провести этот поединок", - заявил Красюк.

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