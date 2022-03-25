У боксера трое детей и ему не нужно специальное разрешение, чтобы покинуть пределы Украины.

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик объяснил, почему решил покинуть Украину и начать подготовку к реваншу с Энтони Джошуа.

"Я принял решение начать подготовку на матч-реванш с Энтони Джошуа, таким образом я больше и лучше помогу своей стране, чем я буду стоять в теробороне и буду бегать с автоматом по Киеву. Очень большое количество моих близких друзей позвонило мне и поддержало в этом. Злопыхатели, добра вам и счастья, радости и мира. Все будет слава Богу. Все будет Украина. Всем добра", - сказал Усик.

Заметим, что у боксера трое детей и ему не нужно специальное разрешение, чтобы покинуть пределы Украины. С первых дней войны Усик был в теробороне.

Усик - Джошуа: что известно о реванше

В контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.

Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.

Наиболее вероятным местом проведения реванша называют Великобританию, а также страны Ближнего Востока.

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