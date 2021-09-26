Александр Усик бил реже, но точнее соперника.

В сети появились статистика ударов в поединке между Александром Усиком и Энтони Джошуа, а также итоговый судейский протокол.

Статистику ударов опубликовал Twitter CompuBox.

По итогам боя Усик нанес меньше ударов, чем Джошуа (529 против 641), но при этом был точнее (148 попаданий против 123).

Оба боксера нанесли по 52 точных джеба, но у украинца больше силовых попаданий - 96 (44% точности) против 71 у британца (31%).

Что касается судейских записок, то, как известно, все три рефери отдали победу Усику: 115-113, 116-112 и 117:112.

На фото можно увидеть, как именно судьи считали все раунды боя.

Читайте также"Поздравляю судей, они не облажались": Ломаченко, Льюис и другие звезды бокса - о победе Усика

Усик - Джошуа: итоги боя

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Усик - третий украинец, который стал чемпионом мира в супертяжах. Также он вошел в историю в одном ряду с Эвандером Холифилдом.

Усик провел свой 19-й поединок на профи-ринге и одержал 19-ю победу.

Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел второе поражение.

Сообщалось, что в контракте на этот бой был прописан реванш на случай победы Усика.

Автор: Антон Дударь