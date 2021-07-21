Александр Усик в сентябре проведет главный бой в своей карьере.

25 сентября на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне состоится супербой между украинцем Александром Усиком и чемпионом мира Энтони Джошуа.

В сети появились промо-ролики к этому поединку.

Один из них опубликовала промоутерская компания Matchroom Boxing.

Также промо-ролик появился на официальном YouTube-канале Усика.

Бой Усик - Джошуа: главное

Долгожданный бой между двумя чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри сорвался, поскольку последнего суд обязал провести реванш с Деонтеем Уайлдером. Фьюри уже подписал контракт на третий бой.

Таким образом, Джошуа проведет обязательную защиту против Александра Усика. Украинец в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Этим поясом владеет Джошуа.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Усиком и Джошуа.

На кону в поединке будут стоять сразу четыре пояса чемпиона мира: WBO, WBA, IBF и IBO.

20 июля стало известно, что Усик и Джошуа подписали контракты на бой.

В контракт на этот поединок прописан реванш на случай победы Усика.

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Автор: Антон Дударь