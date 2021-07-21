25 сентября в Лондоне пройдет бой за четыре пояса чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа.
Букмекеры считают фаворитом этого боя действующего чемпиона мира.
На победу Джошуа выставлен коэффициент 1,36, тогда как на Усика - 3,00. Ничья наименее реалистичный вариант - коэффициент 19,00.
Что касается того, как именно завершится бой, то досрочная победа Джошуа оценивается коэффициентом 1,83, тогда как на нокаут от Усика можно поставить с коэффициентом 7,50.
Читайте также"Должен нокаутировать": непобедимый боксер дал прогноз на бой Усик - Джошуа
А вот шансы боксеров выиграть по очкам почти равны: 4,50 - на Джошуа и 5,00 - на Усика.
Усик - Джошуа: профайл боксеров
- И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.
- 34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.
- В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.
- 31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он впервые стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.
- В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.
- Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram