Александр Усик в сентябре проведет главный бой своей карьеры.

25 сентября в Лондоне пройдет бой за четыре пояса чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Букмекеры считают фаворитом этого боя действующего чемпиона мира.

На победу Джошуа выставлен коэффициент 1,36, тогда как на Усика - 3,00. Ничья наименее реалистичный вариант - коэффициент 19,00.

Что касается того, как именно завершится бой, то досрочная победа Джошуа оценивается коэффициентом 1,83, тогда как на нокаут от Усика можно поставить с коэффициентом 7,50.

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А вот шансы боксеров выиграть по очкам почти равны: 4,50 - на Джошуа и 5,00 - на Усика.

Усик - Джошуа: профайл боксеров

И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.

В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.

31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он впервые стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.

В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

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Автор: Антон Дударь