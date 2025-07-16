Оба боксера продемонстрируют, в какой физической форме находятся перед боем.

В среду, 16 июля, в 18:00 в Лондоне состоится открытая тренировка чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика и его британского соперника Даниэля Дюбуа.

Мероприятие соберет много фанатов бокса, поэтому УНИАН расскажет, где смотреть прямую трансляцию открытой тренировки Усика и Дюбуа.

Во время тренировки оба боксера продемонстрируют свою физическую форму, координацию и технику - без спаррингов, но с характерной энергией.

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Прямая трансляция тренировки Усика и Дюбуа перед боем будет доступна ниже. Начало - 18:00.

Бой Усик - Дюбуа: все, что нужно знать перед главным событием 19 июля

Как сообщал УНИАН, 19 июля в Лондоне состоится титульный бой в супертяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. На кону - пояса WBA Super, WBO, IBF и IBO, которые принадлежат украинскому чемпиону.

Александр Усик - непобедимый на профи-ринге, бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе и действующий чемпион мира в хевивейте. После триумфальной победы над Тайсоном Фьюри в апреле 2024 года, Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе за более чем два десятилетия. Его отмечают за техничность, выносливость и психологическую устойчивость в ринге.

Его соперник, 26-летний британец Даниэль Дюбуа, имеет репутацию агрессивного панчера со взрывной силой. Несмотря на поражение от Джо Джойса в 2020 году, он сумел вернуться на ринг. Для Дюбуа это шанс войти в историю и одержать первую в карьере победу над элитным супертяжем.

Бой Усик - Дюбуа привлекает внимание болельщиков всего мира. Для украинца это первая защита титулов после объединения, для британца - шанс совершить прорыв и удивить боксерское сообщество.

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