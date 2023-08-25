Дэвид Хэй прокомментировал бой Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился своим прогнозом на бой обладателя титулов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против обязательного претендента от WBA Дэниэля Дюбуа.

42-летний британец заявил, что если Дюбуа будет драться с Усиком, как в предыдущих своих боях, то он проиграет украинцу.

"Если посмотреть на котировки букмекеров, то у претендента нет шансов. Время от времени случается, если есть сердце, если есть разум, то в супертяжелом весе происходят сумасшедшие вещи. Все зависит только от Дюбуа.

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Если Дюбуа будет делать то же, что и в предыдущих боях, то он проиграет бой по очкам или нокаутом в поздних раундах. Если он будет драться, как в бою с Кевином Лереной, то он проиграет бой. Это не секрет.

Также если он будет драться так, как дрался с Джо Джойсом, а это были два его последних больших боя, то он проиграет. Но я верю, что есть версия, которую мы еще не видели. Я видел в зале, в спаррингах то, чего не видел на ринге. Я оценил Дюбуа значительно выше после того, как посмотрел его спарринги за закрытыми дверями, потому что он делал то, чего еще не делал в своих боях", - приводит слова Хэя Boxingnews24.

Бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. На кону в этом поединке будут стоять пояса WBO, WBA, IBO и IBF, которыми владеет украинский боксер.

В послужном списке Усика 20 побед в 20 поединках на профессиональном ринге. Свой предыдущий бой украинский боксер провел в августе прошлого года. В реванше Усик победил Энтони Джошуа и защитил свои титулы.

Дюбуа также провел на профи-ринге 20 боев. Британец одержал 19 побед (18 нокаутом), потерпев одно поражение. Свой последний бой Даниэль провел 3 декабря 2022 года. Он победил южноафриканского боксера Кевина Лерену.

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