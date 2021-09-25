Александр Усик / фото REUTERS

Идут последние приготовления перед боем между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Усик - Джошуа.

Соперники выбрали амуницию на поединок. Усик наденет на бой боксерские перчатки с надписью "Ukraine".

скриншот с видео
скриншот с видео

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Усик - Джошуа: перед боем

Усик - Джошуа: профайл боксеров

  • И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.
  • 34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.
  • В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.
  • 31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.
  • В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.
  • Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрин