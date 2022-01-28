В возрасте 48 лет ушел из жизни знаменитый украинский боксер Владимир Вирчис.
Как сообщает Obozrevatel, боксер покончил жизнь самоубийством. В последнее время он пребывал в депрессии.
Владимир Вирчис родился 18 августа 1973 года. В профессиональном боксе дебютировал в 1999 году, в бою с Андреем Олейником.
В 2003-04 годах Вирчис был интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе, а в 2005-06 годах - интерконтинентальным чемпионом по версии WBO.
В 2007 году Владимир победил итальянца Паоло Видоца и завоевал чемпионский титул EBU в хэвивейте.
Читайте такжеПропустил мощный удар в голову: известный боксер умер после жесткого нокаута (видео)В своем последнем бою Вирчис победил латвийца Эдгарса Кальнарса в 2009 году.
Всего провел 27 поединков на профессиональном ринге. 25 побед, из них 20 нокаутом. Два поражения.
После завершения карьеры Вирчис занимался бизнесом. У него была жена Ирина и дочь Амина.