Бывший чемпион Европы покончил с собой.

В возрасте 48 лет ушел из жизни знаменитый украинский боксер Владимир Вирчис.

Как сообщает Obozrevatel, боксер покончил жизнь самоубийством. В последнее время он пребывал в депрессии.

Владимир Вирчис родился 18 августа 1973 года. В профессиональном боксе дебютировал в 1999 году, в бою с Андреем Олейником.

В 2003-04 годах Вирчис был интерконтинентальным чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе, а в 2005-06 годах - интерконтинентальным чемпионом по версии WBO.

В 2007 году Владимир победил итальянца Паоло Видоца и завоевал чемпионский титул EBU в хэвивейте.

Читайте такжеПропустил мощный удар в голову: известный боксер умер после жесткого нокаута (видео)В своем последнем бою Вирчис победил латвийца Эдгарса Кальнарса в 2009 году.

Всего провел 27 поединков на профессиональном ринге. 25 побед, из них 20 нокаутом. Два поражения.

После завершения карьеры Вирчис занимался бизнесом. У него была жена Ирина и дочь Амина.

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