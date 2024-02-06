Александр Гвоздик может вернуться в ринг уже в марте этого года.

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился планами на будущее.

Украинский спортсмен сообщил, что планирует провести бои в марте и мае этого года. Имена потенциальных соперников 36-летний боксер пока не разглашает.

"Мне пообещали бои в марте и мае. Конкретной даты и соперников пока нет. Здорово бы побоксировать 30 марта в рамках шоу Premier Boxing Champions. Надеюсь, это получится, но соперник, вероятнее всего, будет не из топ-10. Затем хочу подраться в андеркарде боя Канело, он обычно боксирует в мае. Вот такой у меня план", - приводит слова Гвоздика sport-express.ua.

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Напомним, Александр Гвоздик возобновил профессиональную карьеру в начале прошлого года. За 2023 год украинец одержал три победы в трех боях. В феврале он единогласным решением судей победил мексиканца Жозуэ Обандо, в мае техническим нокаутом выиграл у представителя Латвии Ричарда Болотника, а в сентябре нокаутировал бразильца Исаака Родригеса.

Добавим, что единственное поражение в карьере Гвоздик потерпел в октябре 2019 года. В объединительном бою украинец досрочно проиграл Артуру Бетербиеву и потерял титул WBC.

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