Денис Беринчик проведет свой следующий бой в декабре.

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик проведет бой против россиянина Исы Чаниева.

Об этом в Instagram сообщил промоутер Беринчика Александр Красюк.

Поединок запланирован на 18 декабря. Он пройдет в ТРЦ "Терминал" в Броварах.

Беринчик будет защищать титул WBO International.

"Денису нужно защищать пояс, поддерживать активность, усовершенствовать свои навыки, нужно как можно больше практики. Чаниев - очень опытный и непростой соперник. Очень непростой. Мне самому интересно, как пройдет этот бой. В этом поединке Денис ответит на вопрос, чего он стоит. Он ответит на этот вопрос и сам для себя, и для всех болельщиков", - прокомментировал выбор соперника Красюк.

В рамках вечера бокса в Броварах в ринг также выйдут Владислав Сиренко, Дмитрий Митрофанов и другие украинские боксеры.

Отметим, что Беринчик должен был выйти в ринг 27 ноября, однако получил повреждение, из-за чего поединок пришлось перенести.

Читайте такжеЗнаменитый украинский боксер возвращается в ринг: названо имя соперника и дата боя

Напомним, что в этом году Беринчик дебютировал в боях на голых кулаках. В июле в Киеве он победил россиянина с ирландским паспортом.

Беринчик - Чаниев: профайл боксеров

В предыдущий раз Беринчик выходил на боксерский ринг в марте 2021 года. Он победил Хосе Санчеса техническим нокаутом в третьем раунде.

Всего украинец провел 15 боев, в которых одержал 15 побед (9 нокаутом).

Иса Чаниев провел в профи 18 боев: 15 раз выиграл (7 нокаутом) и трижды проиграл. Свой последний на данный момент бой он провел в июле, когда нокаутировал Нуртаса Ажбенова.

Чаниев один раз боксировал за пояс чемпиона мира (в 2019 году за титул IBF), но уступил Ричарду Комми.

Автор: Антон Дударь