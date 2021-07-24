Денис Беринчик успешно дебютировал в кулачных боях.

Украинский боксер Денис Беринчик дебютировал в кулачных боях. В киевском "Дворце спорта" Беринчик провел бой против россиянина с ирландским паспортом, экс-бойца UFC Артема Лобова.

Поединок продлился четыре раунда и завершился досрочной победой украинца.

Беринчик доминировал в бою с первых минут. В третьем раунде рефери первый раз отсчитал Лобову нокдаун, а в четвертом еще раз. К этому моменту россиянин уже с трудом стоял на ногах. После этого Лобов не вышел на пятый раунд.

"Дебют удался. На кулаках драться понравилось. Думаю, это не конец, а только начало", - сказал Беринчик.

Напомним, что Беринчик на профессиональном боксерском ринге одержал 15 побед в 15 боях. Он владеет поясом WBO International.

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Для Лобова это был четвертый бой на голых кулаках (2 победы, 2 поражения). А в смешанных единоборствах он провел 29 боев, одержал 13 побед при 15 поражениях и одной ничьей. После боя он сказал, что, скорее всего, "будет завязывать" с боями, так как "нет огня".

Беринчик - Лобов: что было раньше

Автор: Антон Дударь