Украинский боксер решил сделать подарок своему отцу.

Не успел утихнуть гнев соотечественников на украинского боксера Василия Ломаченко из-за отсутствия национального флага после победы над Ричардом Комми, как экс-чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO угодил в новый скандал.

Василий Ломаченко отправил свои золотые олимпийские медали с Пекина-2008 и Лондона-2012 в российскую мастерскую "Крестик резной" в Костроме. О выполнении заказа спортсмена российская компания сообщила у себя в Instagram.

Как стало известно, спортсмен решил сделать особый подарок своему отцу Анатолию на 57-летие. Для этого Ломаченко-младший решил заказать в костромской мастерской крестик, который был сделан из олимпийского "золота". Василий отправил две свои золотые награды в Россию, где от них отрезали маленькие части для изготовления уникального предмета.

Читайте также"Они настоящие патриоты, а их троллят": российский боксер выступил в поддержку Ломаченко и Усика"Наша мастерская впервые за историю ювелирного дела выполнила уникальный заказ. Только вдумайтесь, крест нательный, из олимпийских медалей. Медалей, которые достались человеку кровью и потом, на которые положена целая жизнь, медали, которые вошли в мировую историю спорта. Из них выполнен нательный крест для самого близкого и дорогого человека – отца!

Нашему восторгу и уважению нет предела, Василий Анатольевич. Поклон Вам!" – написали в российской мастерской, с которой уже много лет сотрудничает семейство Ломаченко.

Василий Ломаченко: скандал из-за отсутствия украинского флага