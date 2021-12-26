Не успел утихнуть гнев соотечественников на украинского боксера Василия Ломаченко из-за отсутствия национального флага после победы над Ричардом Комми, как экс-чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO угодил в новый скандал.
Василий Ломаченко отправил свои золотые олимпийские медали с Пекина-2008 и Лондона-2012 в российскую мастерскую "Крестик резной" в Костроме. О выполнении заказа спортсмена российская компания сообщила у себя в Instagram.
Как стало известно, спортсмен решил сделать особый подарок своему отцу Анатолию на 57-летие. Для этого Ломаченко-младший решил заказать в костромской мастерской крестик, который был сделан из олимпийского "золота". Василий отправил две свои золотые награды в Россию, где от них отрезали маленькие части для изготовления уникального предмета.
Читайте также"Они настоящие патриоты, а их троллят": российский боксер выступил в поддержку Ломаченко и Усика"Наша мастерская впервые за историю ювелирного дела выполнила уникальный заказ. Только вдумайтесь, крест нательный, из олимпийских медалей. Медалей, которые достались человеку кровью и потом, на которые положена целая жизнь, медали, которые вошли в мировую историю спорта. Из них выполнен нательный крест для самого близкого и дорогого человека – отца!
Нашему восторгу и уважению нет предела, Василий Анатольевич. Поклон Вам!" – написали в российской мастерской, с которой уже много лет сотрудничает семейство Ломаченко.
Василий Ломаченко: скандал из-за отсутствия украинского флага
- После победы над Ричардом Комми Ломаченко взял в ринг флаг своего родного города Белгород-Днестровского. Многие украинцы возмутились тем, что боксер не стал праздновать победу с флагом Украины.
- В частности, в адрес Ломаченко критически высказался Владимир Кличко, задав вопрос: "Представлял ли он свою страну?". Также поступок боксера возмутил теннисиста Сергея Стаховского.
- Мэр Белгород-Днестровского объяснил, почему Ломаченко был в ринге без флага Украины.
- Сам Ломаченко ответил хейтерам, опубликовав стих поэта, который поддерживал аннексию Крыма.