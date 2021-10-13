Деонтей Уайлдер / фото REUTERS
35-летний американец Деонтей Уайлдер после поражения в поединке с 33-летним британцем Тайсоном Фьюри будет прооперирован.
Об этом сообщил его менеджер Шелли Финкель для BoxingScene.
"Деонтей сломал правую руку в районе третьего сустава, и он займется этим на следующей неделе. Его ждет операция, но сам сустав в порядке, сломалась кость за ним. Конечно же, это неприятная новость, но с ним все в порядке", - рассказал Финкель.
Напомним, что Уайлдер был уверен в своей победе над Фьюри и даже уже рассказывал о желании провести бой против Александра Усика.
Фьюри - Уайлдер: трилогия
- Первый бой между британцем и американцем состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью. По ходу боя Фьюри доминировал в ринге, но при этом дважды поднимался после нокдауна.
- Второй бой соперники провели 22 февраля 2020 года, он завершился победой Фьюри. Тайсон дважды отправлял Уайлдера в нокдаун, а в седьмом раунде бой был остановлен - команда американца выбросила полотенце. Фьюри отобрал у Уайлдера пояс WBC и нанес ему первое поражение в карьере.
- Третий бой прошел 9 октября. По ходу поединка оба боксера по два раза побывали в нокдауне, а в 11-м раунде Фьюри нокаутировал Уайлдера, защитив титул.