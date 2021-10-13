Американский боксер получил перелом в районе сустава.

35-летний американец Деонтей Уайлдер после поражения в поединке с 33-летним британцем Тайсоном Фьюри будет прооперирован.

Об этом сообщил его менеджер Шелли Финкель для BoxingScene.

"Деонтей сломал правую руку в районе третьего сустава, и он займется этим на следующей неделе. Его ждет операция, но сам сустав в порядке, сломалась кость за ним. Конечно же, это неприятная новость, но с ним все в порядке", - рассказал Финкель.

Напомним, что Уайлдер был уверен в своей победе над Фьюри и даже уже рассказывал о желании провести бой против Александра Усика.

Фьюри - Уайлдер: трилогия

Первый бой между британцем и американцем состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью. По ходу боя Фьюри доминировал в ринге, но при этом дважды поднимался после нокдауна.

Второй бой соперники провели 22 февраля 2020 года, он завершился победой Фьюри. Тайсон дважды отправлял Уайлдера в нокдаун, а в седьмом раунде бой был остановлен - команда американца выбросила полотенце. Фьюри отобрал у Уайлдера пояс WBC и нанес ему первое поражение в карьере.

Третий бой прошел 9 октября. По ходу поединка оба боксера по два раза побывали в нокдауне, а в 11-м раунде Фьюри нокаутировал Уайлдера, защитив титул.

Автор: Артем Будрин