Деонтей Уайлдер считает, что может встретиться с Александром Усиком в поединке за все пояса.

Экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер заявил, что в следующем году хотел бы встретиться в ринге с чемпионом мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO Александром Усиком.

Об этом Уайлдер сказал в подкасте Last Stand Podcast, передает fightnews.info.

"Надеюсь, что в это время в следующем году у нас будет абсолютный чемпион. Я не знаю. Но когда я побью Фьюри, и если Усик во второй раз победит Джошуа, а многие в мире предсказывают, что это произойдет, если только Энтони ничего не изменит в своем тренировочном лагере, то, думаю, Александр будет человеком чести и подерется со мной", - сказал Уайлдер.

Он выразил уверенность, что сможет победить Фьюри в третьем поединке:

"Я считаю, что мы сможем увидеть этот бой, потому что я вынесу Фьюри. В моей голове нет ни малейшего сомнения в этом. Тайсон не тренировался так же усердно, как я, он не хочет этого так сильно, как я. И он не знает, что его ждет. Они никогда не видели такого Уайлдера. Никто не видел меня таким. И я докажу это всем моим скептикам и поклонникам. 9 октября будет веселый вечер бокса".

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"Если все сложится хорошо, если на тот момент у Усика еще будут титулы, а я побью Фьюри, то я думаю, что вы увидите это бой. Но посмотрим, как получится, поскольку когда у бойцов появляются пояса, они ведут себя забавно", - подытожил американец.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Фьюри и Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Уже известно, когда он может состояться.

В то же время чемпион по версии WBC Фьюри проведет третий бой с Деонтеем Уайлдером. Он состоится 9 октября.

Автор: Антон Дударь