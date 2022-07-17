"Усик очень хорошо общается со львовскими пограничниками", - сказал Роман Зозуля.

Украинский футболист Роман Зозуля рассказал о дружбе с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком.

Цитирует Зозулю "Трибуна".

"2014-2015 год - Усик едет через Днепр в АТО и набирает меня. Если бы у него было другое видение, было бы что-то другое внутри, то я не думаю, что он бы ездил в АТО на передок и вез бы помощь ребятам на нулевые позиции. Он очень хорошо общается со львовскими пограничниками. Вряд ли они бы общались с тем, кто за "русский мир".

Если не ошибаюсь, в первом интервью, когда у него спросили, чей Крым, он сказал, что украинский. И потом журналисты на каждой пресс-конференции кричали: "Чей Крым?". Он сказал, что Крым божий, что Крым – крымчан, еще что-то.

Мне бы нетрудно было повторять. Я с 2014 года говорил, кто напал на Украину, что Путин х###о. Но он боксер, у него другой характер. Он начал злиться на эти вопросы. Я тоже не понимаю. У него спрашивали, чей Крым, а многим футболистам и тренерам даже не задавали этот вопрос. Я не слышал, чтобы в сборной Украины кто-то раньше говорил, как сейчас, что у нас война.

Да, у него были неоднозначные ситуации с этими батюшками. Это его видение. Но Усик помогал военным, ездил на передок. Поэтому мы и дружили, потому что я знал, что у него внутри", - рассказал Зозуля.

Раньше Зозуля рассказал о чешском вратаре, который много помог воинам ВСУ.

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