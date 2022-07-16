"Ян Лаштувка в 2014-15 годах такое вытворял, что на голову не налезает", - утверждает Роман Зозуля.

Нападающий испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля рассказал, как бывший вратарь "Шахтера" и "Днепра" Ян Лаштувка помогал защитникам Украины.

Цитирует Зозулю Tribuna.com.

"Лаштувка в 2014-15 годах такое вытворял, что на голову не налезает. Если бы мог, я бы ему от Украины какую-нибудь медаль присвоил. Он не украинец, но столько дал денег и столько в госпиталь ездил со мной. Я не помню, чтобы многие украинские футболисты ездили в госпиталь, как он.

Ян каждый месяц приносил какой-то процент от своей зарплаты. Я уже не брал, потому что чувствовал себя каким-то негодяем. И после 24 февраля он одним из первых набрал и сказал: "Я здесь в Чехии буду помогать беженцам, ведь понимаю, что это будет. Поэтому, если что, готов принять". Если кому-то надо помощь в Чехии, я дам номер Лаштувки", - сказал Зозуля.

Добавим, что Лаштувка был вратарем донецкого "Шахтера" с 2004 по 2009 год. "Горняки" отправляли его в аренду в немецкий "Бохум" и английский "Фулхэм". С 2009 по 2015 год Ян играл за "Днепр". В активе Лаштувки три матча за национальную сборную Чехии.

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