Ребенок вместе с отцом выставил марки на аукцион.

9-летний воспитанник львовского "Руха" Лука Аронов присоединился к сбору на внедорожники для ВСУ. Юный футболист вместе с отцом выставили на аукцион марки "русский военный корабль... все".

Сначала они планировали выручить 90 тысяч гривен, но получилось даже больше – 120 тысяч гривен. Эти средства стали частью для общей суммы на автомобиль, который уже в пользовании ВСУ на фронте.

На этом Лука не остановился и в своем Instagram открыл сбор на еще два автомобиля. В этом аукционе проводился розыгрыш марок "Украинская мечта".

Уже собрано 100 тысяч гривен из 225 тысяч. Таким образом, можно сказать, что 9-летний футболист собрал для ВСУ в целом около 220 тысяч гривен. И это еще не конец.

Сам Лука прокомментировал этот поступок так:

"Я считаю, что в такое время каждый украинец должен приносить пользу своей стране, поэтому мы решили собирать средства для наших военных. Мне приятно, что меня отметил Максим Козицкий, но хочу сказать, что это не только моя заслуга, но и всех людей, которые присылали средства, и волонтеров, которые нам помогали", - сказал юный футболист для сайта ФК "Рух".

Напомним, ранее девочка из Киева наиграла в шашки кучу денег и принесла средства лично Сергею Притуле.

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