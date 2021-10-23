Украинский боксер скромно высказался о своей работе.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF Александр Усик дал комментарий относительно потенциального поединка с Тайсоном Фьюри. Боксеры могут встретиться в объединительном бою за звание абсолютного чемпиона мира, ведь британец владеет поясом по версии WBC.

Слова Усика приводит The Sun.

"Я считаю Тайсона Фьюри очень хорошим боксером, отличным спортсменом. У него хорошо подвешен язык. Тайсон утверждает, что он король королей, но так думает только он", - сказал Усик.

"Перед моим боем с Джошуа все говорили, что у меня нет ни единого шанса победить. Я слышал подобное на протяжении всей моей жизни, но мне по силам побить и Фьюри. Я не говорю, что могу побить любого боксера в мире. Я просто хожу в спортзал и выполняю свою работу, тренируюсь, вкладываю много сил в процесс подготовки. Я не говорю, что я - король Вселенной. Я просто делаю то, что должен. Концентрируюсь, сосредотачиваюсь и получаю результат", - добавил украинец.

Читайте такжеБывший тренер Усика поделился прогнозом на потенциальный бой украинца с Фьюри

Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш состоится ориентировочно в марте-апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Сообщалось, что ему необходимо будет провести защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином.

Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех".

Автор: Артем Будрин