Бывший соперник Усика Тони Беллью считает, что украинец победит Тайсона Фьюри.

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью поделился своим мнением о поединке за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Именитый британец считает, что победу в этом историческом поединке одержит представитель Украины.

"Фьюри пытается влезть в голову Усика, как я делал в свое время, но у него ничего не получится, Александр не ведется на такое, он победит.

Усик на самом деле очень хорошо говорит по-английски, он просто не очень хорошо понимает этот язык. Я его самый большой фанат", - приводит слова Беллью talkSPORT.

Напомним, бой Усика против Фьюри должен был состояться 17 февраля 2024 года, однако в тренировочном лагере британец получил травму и поединок перенесли на 18 мая этого года.

Отметим, что победитель боя получит от организаторов специальный пояс, который будет украшен золотом и серебром, а буквами будет нанесена надпись "World Heawyweight Undisputed Champion".

Добавим, что Тони Беллью дрался с Александром Усиком в 2018 году. Бой завершился победой украинского боксера нокаутом в 8-м раунде. После этого поражения британец объявил о завершении карьеры.

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