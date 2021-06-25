Британский боксер готовится к бою против украинца.

Энтони Джошуа, который будет защищать в бою с Александром Усиком звание чемпиона мира по версии WBO, поделился ожиданиями от долгожданного поединка.

Слова 31-летнего британца приводит TalkSport.

"Я должен защитить свои титулы. Я буду тренироваться вместе с Беном Уиттакером и командой Великобритании, готовясь к чемпионскому бою, пока эти ребята готовятся к Олимпийским играм. Я выиграю в Усика, потому что я должен, у меня нет другого выхода. А потом я перейду к следующему бою за титул абсолюта", - дал свой комментарий Джошуа.

"Итак, мы снова на пути к титулу за звание абсолютного чемпиона мира, и я поддерживаю олимпийских ребят. Надеюсь, следующий мой бой будет за звание абсолютного чемпиона. В 2021 и 2022 годах на боксерскую арену будет обращено много внимания. Я не думаю о бое Фьюри - Уайлдер. Но Фьюри выиграл последний бой, так что я отдам предпочтение ему, потому что ты настолько силен, как твоё последнее выступление. Успехов им обоим", - добавил Энтони.

Напомним, что промоутер Джошуа не прочь дать Усику еще один бой в случае поражения.

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Бой Усик - Джошуа: главное

Долгожданный бой между двумя чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри сорвался, поскольку последнего суд обязал провести реванш с Деонтеем Уайлдером. Фьюри уже подписал контракт на третий бой.

Таким образом, Джошуа проведет обязательную защиту титула против Александра Усика. Украинец в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Этим поясом владеет Джошуа.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Усиком и Джошуа.

На кону в поединке будут стоять сразу четыре пояса чемпиона мира: WBO, WBA, IBF и IBO.

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Автор: Артем Будрин