"Я был очень напуган из-за этих огромных опухолей на затылке", - признался Тайсон Фьюри.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри чувствовал себя скверно после третьего поединка с Деонтеем Уайлдером. Хоть "Цыганский король" и одержал победу нокаутом, но это было нелегко.

"Я нокаутировал его в 11-м раунде, но это не было: да, круто, и вернулись к раздевалкам. Это было так: я ощупывал затылок, и у меня были шишки на затылке, как кулаки. Я не знал, есть ли у меня повреждение мозга, я не знал, что со мной.

Я был очень напуган из-за этих огромных опухолей на затылке. Я думал: "Я могу закончить с повреждениями мозга". У меня была встряска, я ничего не помнил.

Когда тебя вот так сбивают с ног, ты мало что помнишь. Я думал: "Меня уложили четыре раза?". На самом деле меня дважды отправляли в нокдаун. Я подумал: "Знаешь что? Думаю, настало время заканчивать", - сказал Фьюри для The Irish Sun.

Напомним, что Фьюри объявил о завершении карьеры после того, как нокаутировал Диллиана Уайта весной 2022 года.

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