"Цыганский король" уверен в своей победе в бою против бывшего чемпиона UFC.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал предстоящий бой против бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну.

"Цыганский король" отметил, что у него могут возникнуть проблемы, если камеруно-французский боец сможет в него попасть. Тем не менее, британец уверен, что он одержит победу в этом бою.

"Этот парень – великолепный панчер. Вы видите, что он очень большой, сильный и очень хорошо сложен. Но я раньше боксировал с такими сильными панчерами, как Уайлдер и Владимир Кличко. Единственное, что их обоих объединяло – это то, что они обладали мощным ударом, но не могли его нанести в нужный момент.

Видео дня

Это нормально – быть большим, сильным панчером и поражать цель, которая не движется. Но когда она движется, то нанести по ней мощный удар достаточно сложно. Следовательно, вы не можете попасть в то, чего не видите. Я лучший в своем деле, потому что я самый недосягаемый чемпион мира в истории. И это факт.

Поэтому да, у меня будут проблемы, если Нганну попадет в меня. Но не думаю, что он сможет это сделать, несмотря на хорошие тренировки.

Не думаю, что вообще хоть кто-то способен это сделать. Это факт. А если кто-то все же это сделает – я просто поднимусь", - приводит слова Фьюри BoxingScene.

Поединок Фьюри – Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии. Это будет выставочный бой, который пройдет по правилам профессионального бокса.

Добавим, что в послужном списке Тайсона Фьюри 33 победы и одна ничья в 34 боях на профи-ринге. В своем последнем бою "Цыганский король" нокаутировал Дерека Чисору.

На счету Фрэнсиса Нганну 17 побед в 20 боях в UFC. Это будет дебютный поединок камеруно-французского бойца в профессиональном боксе.

Вас также могут заинтересовать новости: