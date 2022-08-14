Теофимо Лопес уверенно разобрался с представителем Мексики Педро Кампой.

Американский боксер Теофимо Лопес, который в 2020 году победил украинца Василия Ломаченко, удачно вернулся на ринг.

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес успешно дебютировал в первом полусреднем весе. Соперником Лопеса был представитель Мексики Педро Кампа.

Все время Теофимо доминировал на ринге, и поединок пришел к логичному финишу в 7-м раунде.

Сначала Лопес отправил соперника в нокдаун, а вскоре судья не выдержал одностороннего избиения и остановил бой.

Обзор лучших моментов боя:

Для Лопеса эта победа стала 17-й на профессиональном ринге (13 из них были одержаны нокаутом). Также на его счету одно поражение.

После победы в дебютном бою в первом полусреднем весе Лопес заявил, что он намерен завоевать все титулы дивизиона, встретившись с лучшими.

"Я выступал в легком весе около девяти лет, и это убивало мое тело, потому что начал драться в этой весовой категории, будучи подростком. Дальше нам нужен Джош Тейлор. Мы хотим всех этих парней. Нам нужен Прогре. Нам нужен Зепеда. Нам нужны все пояса. Мы стремимся стать чемпионами в двух весовых категориях.

Если Джош Тейлор слишком занят своей свадьбой, я готов побороться за пояс WBA, потому что Зепеда и Прогре подерутся за титул WBC. Пусть будет так. Я заберу все у этих парней. Я здесь, чтобы стать их кошмаром", - приводит слова Лопеса ESPN.

Добавим, что последний раз американец выходил на бой почти год назад. 27 ноября 2021 года он проиграл Джорджу Камбососу все титулы в легком весе.

Ранее УНИАН сообщал, что Василий Ломаченко может провести бой 22 октября. Его промоутер рассказал, что боксер планирует получить освобождение от армии.

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