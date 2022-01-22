Александр Гвоздик не сомневается в победе своего соотечественника.

Бывший чемпион мира по боксу Александр Гвоздик поделился своим мнением о реванше между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

Гвоздик считает, что Александр Усик после первой победы над Энтони Джошуа снова побьет британца.

"Был скептично настроен перед первым боем несмотря на то, что Усик мой друг. Он проделал блестящую работу, которую, считаю, повторит и в реванше.

Джошуа говорил, что убьет Усика и причинит ему боль. Все зависит от его настроя, но в реванше я точно поставлю на Александра", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу FightHub.

Читайте также"На крымской границе кошмарят": Усик рассказал, когда в последний раз был на полуостровеСтоит отметить, что Джошуа активно готовится к реваншу с Усиком - его консультировал даже легендарный Флойд Мейвезер.

Усик - Джошуа: что известно о реванше