Бывший чемпион мира по боксу Александр Гвоздик поделился своим мнением о реванше между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.
Гвоздик считает, что Александр Усик после первой победы над Энтони Джошуа снова побьет британца.
"Был скептично настроен перед первым боем несмотря на то, что Усик мой друг. Он проделал блестящую работу, которую, считаю, повторит и в реванше.
Джошуа говорил, что убьет Усика и причинит ему боль. Все зависит от его настроя, но в реванше я точно поставлю на Александра", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу FightHub.
Читайте также"На крымской границе кошмарят": Усик рассказал, когда в последний раз был на полуостровеСтоит отметить, что Джошуа активно готовится к реваншу с Усиком - его консультировал даже легендарный Флойд Мейвезер.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- В контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.
- Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле 2022 года.
- Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения реванша в Киеве.
- Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.
- Джошуа заявил, что не против провести реванш в Киеве.
- Наиболее вероятным местом проведения реванша называют традиционно Великобританию, а также страны Ближнего Востока.