Энтони Джошуа упорно тренируется, чтобы вернуть себе чемпионские пояса.

Британский боксер Энтони Джошуа готовится к бою-реваншу с Александром Усиком.

Энтони обнародовал видео в Instagram-сториз, из которого заметно, что американец Флойд Мейвезер консультирует Джошуа. Не известно, какая именно роль у Мейвезера, но Энтони высказался о встрече теплыми словами:

"Лучший в нашем деле. И всегда готов помочь советом новому поколению. Огромное уважение, Флойд", - сказал Джошуа.

Напомним, что Мейвезер ранее предлагал Джошуа свои тренерские услуги, а также говорил, что для него "победа Усика над британцем не стала сенсацией".

Отметим, что бой Усика и Джошуа признали самым главным событием 2021 года в мировом боксе.

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