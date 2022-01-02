Британский боксер Энтони Джошуа готовится к бою-реваншу с Александром Усиком.
Энтони обнародовал видео в Instagram-сториз, из которого заметно, что американец Флойд Мейвезер консультирует Джошуа. Не известно, какая именно роль у Мейвезера, но Энтони высказался о встрече теплыми словами:
"Лучший в нашем деле. И всегда готов помочь советом новому поколению. Огромное уважение, Флойд", - сказал Джошуа.
Напомним, что Мейвезер ранее предлагал Джошуа свои тренерские услуги, а также говорил, что для него "победа Усика над британцем не стала сенсацией".
Отметим, что бой Усика и Джошуа признали самым главным событием 2021 года в мировом боксе.
Читайте такжеДжошуа позволит Усику провести бой против Фьюри, но есть важное условие
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- В контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.
- Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле 2022 года.
- Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения реванша в Киеве.
- Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.
- Джошуа заявил, что не против провести реванш в Киеве.
- Наиболее вероятным местом проведения реванша называют традиционно Великобританию, а также страны Ближнего Востока.