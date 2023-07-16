Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF і IBO Александр Усик в очередной раз поделился с фанатами своим творчеством.
На своей странице в социальной сети Инстаграм 36-летний боксер опубликовал патриотический стих собственного авторства.
"Терпи, козак, Творець тебе шліфує,
Ти загартований вогнем, і куля тебе не бере.
Ворог, побачивши тебе, бігом себе рятує.
Терпи, козак, бо то життя лише твоє.
Ти душу Богу збережи у цноті,
ти вірність й честь державі посвяти,
своїй родині ти віддай все світло,
яке Господь в житті тобі дає.
На тебе випала дорога не із легких,
але Господь все легко не дає.
Ти пройдеш іспит цей з народом.
Веди народ свій,
бо перемога чекає вже тебе", - написал Усик.
В комментариях пользователи сети отмечают, что украинский боксер, вероятно, вдохновился творчеством Василия Стуса. Стих спортсмена очень напомнил им известное произведение "Терпи, терпи - терпець тебе шліфує".
Напомним, Александр Усик сейчас готовится к бою против британца Даниэля Дюбуа. Поединок состоится 26 августа в польском Вроцлаве. Накануне бойцы провели дуэль взглядов.