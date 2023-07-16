Пользователям сети стих Усика напомнил произведение Василия Стуса.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF і IBO Александр Усик в очередной раз поделился с фанатами своим творчеством.

На своей странице в социальной сети Инстаграм 36-летний боксер опубликовал патриотический стих собственного авторства.

"Терпи, козак, Творець тебе шліфує,

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Ти загартований вогнем, і куля тебе не бере.

Ворог, побачивши тебе, бігом себе рятує.

Терпи, козак, бо то життя лише твоє.

Ти душу Богу збережи у цноті,

ти вірність й честь державі посвяти,

своїй родині ти віддай все світло,

яке Господь в житті тобі дає.

На тебе випала дорога не із легких,

але Господь все легко не дає.

Ти пройдеш іспит цей з народом.

Веди народ свій,

бо перемога чекає вже тебе", - написал Усик.

В комментариях пользователи сети отмечают, что украинский боксер, вероятно, вдохновился творчеством Василия Стуса. Стих спортсмена очень напомнил им известное произведение "Терпи, терпи - терпець тебе шліфує".

Напомним, Александр Усик сейчас готовится к бою против британца Даниэля Дюбуа. Поединок состоится 26 августа в польском Вроцлаве. Накануне бойцы провели дуэль взглядов.

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