Энтони Джошуа одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде.

В ночь на 24 декабря в главном бою масштабного вечера бокса в Саудовской Аравии Энтони Джошуа встречался с Отто Валлином.

Поединок продлился пять раундов и закончился победой британского боксера техническим нокаутом. Угол Валлина отказался от продолжения боя.

Джошуа захватил преимущество с самого начала и уверенно контролировал ход поединка. В пятом раунде Энтони нанес два мощных удара в голову шведа, тот чудом смог выстоять до конца раунда. Однако на шестой раунд Отто выйти уже не смог.

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"Я не могу оценивать свое выступление, моя команда будет судить об этом за меня и болельщики, поэтому я оставлю это на их усмотрение. Это был, просто еще один бой. Я говорил всем во время подготовки мне пришлось сосредоточиться на парне передо мной. Одна победа поднимает тебя вверх по лестнице, одно поражение опускает вниз. Я много работал. Вся эта история с Отто окупилась.

Я боец, у которого есть особый дар, это был мой день. Я ищу величия, пытаюсь стать лучше", - сказал Джошуа после боя.

Отметим, что эта победа стала 27-й (23 нокаутом) в 30 боях в профессиональной карьере Энтони Джошуа. Также на его счет три поражения, два из них против украинца Александра Усика.

В послужном списке Отто Валлина 26 побед и два поражения в 28 боях на профи-ринге.

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