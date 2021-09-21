Чемпион из Великобритании Энтони Джошуа заработает в бою против Александра Усика бешеные деньги.
Об этом сообщает Mirror.
По версии источника, Джошуа получит за поединок с Усиком гарантированный гонорар в размере 15 миллионов фунтов (это эквивалентно 20,5 миллионам долларов). Гонорар очевидно увеличится после дохода от платных телетрансляций.
А вот промоутер Усика Александр Красюк не назвал сумму, которую заработает его клиент, однако он отметил:
"Потенциально - да, это самый большой гонорар в карьере Усика. Хотя его самый большой гонорар еще впереди".
Ранее у Усика был самый большой заработок за бой с Тони Беллью - 2,5 миллиона евро. Джошуа за свой предыдущий бой против болгарина Кубрата Пулева получил немножко меньше, чем 12 миллионов евро. А за свой реванш с Энди Руисом Джошуа заработал 66 миллионов фунтов стерлингов, ведь он победил американца.
Отметим, что важно понимать, что боксеры со своих гонораров платят огромные налоги, которые иногда достигают аж 50% от заработанных денег.
Напомним, что 25 сентября в Лондоне Усик и Джошуа сойдутся между собой в ринге.
Читайте такжеДжошуа перед схваткой с Усиком назвал козыри украинского боксера
Усик - Джошуа: перед боем
- На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.
- Все билеты на этот поединок были проданы за сутки.
- Был обнародован эффектный промо-ролик к бою Усик - Джошуа.
- Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри поделился своим мнением о предстоящем поединке.
- Экс-чемпион мира Дэвид Хэй скептически оценил шансы Усика.
Усик - Джошуа: профайл боксеров
- И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.
- 34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.
- В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.
- 31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.
- В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.
- Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.