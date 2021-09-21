Украинский боксер также получит самый большой гонорар в своей карьере.

Чемпион из Великобритании Энтони Джошуа заработает в бою против Александра Усика бешеные деньги.

Об этом сообщает Mirror.

По версии источника, Джошуа получит за поединок с Усиком гарантированный гонорар в размере 15 миллионов фунтов (это эквивалентно 20,5 миллионам долларов). Гонорар очевидно увеличится после дохода от платных телетрансляций.

А вот промоутер Усика Александр Красюк не назвал сумму, которую заработает его клиент, однако он отметил:

"Потенциально - да, это самый большой гонорар в карьере Усика. Хотя его самый большой гонорар еще впереди".

Ранее у Усика был самый большой заработок за бой с Тони Беллью - 2,5 миллиона евро. Джошуа за свой предыдущий бой против болгарина Кубрата Пулева получил немножко меньше, чем 12 миллионов евро. А за свой реванш с Энди Руисом Джошуа заработал 66 миллионов фунтов стерлингов, ведь он победил американца.

Отметим, что важно понимать, что боксеры со своих гонораров платят огромные налоги, которые иногда достигают аж 50% от заработанных денег.

Напомним, что 25 сентября в Лондоне Усик и Джошуа сойдутся между собой в ринге.

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И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.

В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.

31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.

В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрин